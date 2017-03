Réagissez

La Journée nationale des handicapés est marquée par...

25 240 handicapé(e)s sont recensé(e)s dans la wilaya de Tizi Ouzou, dont 11 462 atteint(e)s de troubles mentaux.

Les personnes en situation de handicap vivent, à travers la wilaya de Tizi Ouzou, dans une précarité permanente. Dans les villages, ils ne jouissent ni d’une prise en charge sanitaire ni d’une pension conséquente, et encore moins d’un poste de travail ou du droit au logement. Cela sans parler de leur isolement, car en zone rurale, les chemins sont accidentés et le transport n’est pas assuré.

Aussi, d’autres handicapés, à cause de certains archaïsmes, ne sont même pas répertoriés dans les fichiers de la direction de l’action sociale pour prétendre à une aide de l’Etat. Cette frange de la société est oubliée pendant toute l’année. Les pouvoirs publics ne se souviennent d’eux qu’à l’occasion de la Journée nationale des handicapés, qui a lieu chaque année le 14 mars.

Des cérémonies et des réceptions leur sont organisées à travers des localités et dans certains établissements publics. L’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou a voté cette année une enveloppe d’un milliard de centimes destinée à l’achat du matériel orthopédique, qui leur sera distribué le 20 mars, à l’hémicycle Aïssat Rabah. Le lot est constitué de 21 tricycles à moteur, 21 fauteuils électriques, 17 fauteuils roulants, 20 matelas anti-escarres, 3 lits médicalisés, 10 cannes pour personnes non voyantes et 10 cannes canadiennes.

105 personnes en situation de handicap à travers 35 communes de la wilaya sont concernées par cette opération. La priorité a été donnée aux enfants scolarisés issus de familles démunies, aux salariés dont les revenus sont faibles et aux chefs de famille modestes. Concernant les chiffres avancés par la DAS, le nombre d’handicapés à travers la wilaya est de 25 240.

La frange des handicapés mentaux est la plus importante, elle s’élève à 11 462 personnes, dont 3818 femmes. Le nombre d’handicapés moteurs est de 9201, dont 3941 femmes. Les non-voyants sont au nombre de 2572 et 1712 handicapés visuels. Le nombre de polyhandicapés est de 293, dont 128 femmes. Selon les chiffres de la direction de l’action sociale, 9093 personnes handicapées à 100% ont bénéficié en 2016 d’une pension mensuelle de 4000 DA.