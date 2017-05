Réagissez

«Nous avons attendu quinze ans avant le lancement des travaux de réalisation et à présent, les chantiers n’avancent pas», s’insurgent les postulants aux logements AADL.

Plusieurs dizaines de souscripteurs au programme de logements en location vente AADL 2001-2002 en réalisation à Oued Fali dans la commune de Tizi Ouzou, ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya pour protester contre les retards enregistrés dans la livraison de ces habitations. Ils réclament ainsi «l’achèvement et la livraison sans conditions de l’ensemble des logements prévus et dans les délais convenus et avec toutes les commodités requises», souligne un des protestataires rencontré sur place.

Il rappelle que le programme en question dont la réalisation a été confiée à une entreprise turque concerne 2000 logements mis en chantier au début de l’année 2015. «Nous avons d’abord attendu quinze ans avant le lancement des travaux de réalisation de nos logements, et maintenant les chantiers n’avancent pas et nous devons patienter encore. Nous sommes fatigués de toutes ces fausses promesses.

On désespère de recevoir les clés de nos logements», se désole une souscriptrice. «Lors de la dernière réunion que nous avons tenue au siège de la Direction du logement, le directeur du projet AADL a affirmé que les échéances prévisionnelles de livraison étaient le 30 avril 2017 pour la première tranche de 627 logements, le 30 septembre prochain pour 469 autres logements et le reste du programme, à savoir 904 logements seront livrés le 31 décembre 2017.

Mais à ce jour, rien n’est livré», soutient un représentant de l’Association de revendication AADL 2001-2002 brandissant une copie du PV de cette même réunion datant du premier mars écoulé. Un autre souscripteur explique que la réception de la première tranche est retardée par la non-prise en charge des travaux de Voirie et réseaux divers (VRD) primaires et secondaires. «La prise en charge de ces travaux est indispensable, sans quoi les logements ne sont pas habitables même achevés.

Nous avons interpellé le wali à plusieurs reprises afin d’intervenir pour régler la question, sachant que ce n’est pas du ressort du maître d’œuvre. Nous avons même écrit au ministre de l’Habitat pour réclamer que des travaux soient engagés, mais rien n’est fait alors que les souscripteurs à ces 627 logements ont reçu les pré-affectations et ont donc payé la troisième tranche, estimée à 5% du prix du logement», dira-t-il.

Un autre problème a aussi été soulevé par d’autres contestataires et qui, selon eux, risque de repousser encore plus les délais de livraison. Il s’agit de la lente cadence des travaux au niveau de ce chantier de 2000 logements AADL où certains lots d’habitations sortent à peine de terre. Rappelons que la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d’un programme de 6 000 logements AADL. 4000 logements sont prévus dans les communes de Draâ El Mizan, Azazga, Irdjen, Aghribs, Fréha et Ouaguenoun en plus de ces 2000 en chantier à Oued Fali dans la commune de Tizi Ouzou.