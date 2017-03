Réagissez

La flambée des prix s’installe dans la durée dans les marchés de la wilaya de Tizi Ouzou. Les fruits et légumes sont inabordables, au grand dam des consommateurs, dont beaucoup n’arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille.

Le prix de la pomme de terre a atteint 70 DA le kilo. Les carottes, navets, artichauts, et courgettes ne sont pas donnés, puisque leur prix oscille entre 60 et 70 DA. Les petits pois et les fèves sont également trop chers, puisqu’ils se vendent respectivement à 60 et 120 DA. Les tomates sont à 140 DA, les piments à 80 DA, le chou-fleur et l’oignon sont cédés à 60 DA. Les haricots verts ont atteint le prix de 400 DA/kg et l’ail culmine à 1500 DA. Concernant les prix des fruits, c’est toujours la hantise des chefs de famille.

Les dattes sont cédées à partir de 400 DA. Les oranges 150 DA, les pommes locales à 280 DA, les fraises à 600 DA et les bananes à 750 DA. «Le marché flambe. Nous n’arrivons plus à garantir le minimum à notre progéniture. Maintenant que la pomme de terre atteint le pic de 70 et 80 DA le kilo, c’est devenu intenable. Nous devons encore serrer la ceinture. C’est de l’injustice», regrettera un modeste père de famille.