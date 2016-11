Tizi Ouzou : Les patriotes protestent devant le siège de la wilaya

Réagissez

Des dizaines de personnes ont protesté, hier, devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou pour répondre à l’appel de l’Organisation nationale de défense des droits des patriotes.

Les protestataires, qui ont observé un sit-in durant la matinée, ont mis en avant leurs revendications, qui consistent, entre autres, en «une reconsidération immédiate et une reconnaissance solennelle de leur combat et leur sacrifice pour la sauvegarde de la République algérienne ainsi que leur engagement dans la lutte contre le terrorisme durant la décennie noire et l’augmentation de leur pension».

Les participants à cette action ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «Non à la marginalisation». Cette action a regroupé, notamment, les représentants des différentes communes de la wilaya de Tizi Ouzou. «Nous exigeons un statut pour les Patriotes, les GLD et les gardes communaux ainsi que tous ceux qui ont combattu le terrorisme intégriste. Nous n’allons pas baisser les bras avant d’arracher nos droits légitimes», a déclaré un patriote, qui rappelle les moments difficiles passés dans la lutte antiterroriste contre la horde intégriste, notamment dans les maquis de Tassadort.

Un autre ajoute que «les Patriotes et les GLD étaient vraiment déterminés dans leur engagement contre les terroristes. Plusieurs de nos compagnons d’armes y ont malheureusement laissé leur vie. Par devoir de mémoire à ces martyrs, nous continuerons à défendre la République», a-t-il martelé.

«Les Patriotes, les GLD et les gardes communaux sont livrés à leur propre sort. Ils sont oubliés par les pouvoirs publics qui tardent à reconnaître, via un décret officiel, les sacrifices de cette frange de la société», a souligné Ahcene Belouad, coordinateur de l’Organisation nationale de défense des droits des Patriotes de la wilaya de Tizi Ouzou. Le sit-in s’est poursuivi jusqu’en milieu de journée, avant que les protestataires ne se dispersent dans le calme.