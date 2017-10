Tizi Ouzou : Les défis de la filière lait

Réagissez

3500 éleveurs maintiennent l’activité en dépit...

Les conditions climatiques et la cherté de l’aliment du bétail ont affecté la production laitière dans la wilaya de Tizi Ouzou.

La production de lait dans la wilaya de Tizi Ouzou est de 158 millions de litres lors de la campagne 2016/2017, contre 165 millions de litres lors de la saison précédente. Tizi Ouzou parvient cependant à préserver sa 2e place à l’échelle nationale en termes de production laitière. Le chef du service Organisation de la production et appui technique (OPAT) à la DSA, Si Ahmed Chebah, explique que cette année a été rude pour les éleveurs à cause des conditions climatiques peu avantageuses.

La rareté et la cherté des fourrages destinés à l’alimentation du cheptel sont autant de difficultés rencontrées par les éleveurs, obligés de s’approvisionner en dehors de la wilaya. «Nombreux sont ceux ayant préféré vendre leur bétail. Au cours de la précédente campagne, près de 5 000 éleveurs produisaient du lait à Tizi Ouzou.

Ils ne sont actuellement que 3 500», soutient le responsable. Il ajoute qu’une organisation de la filière est indispensable afin de faire face à ce genre de difficultés. «Il est indispensable que les éleveurs de la wilaya s’organisent en coopératives pour venit à bout des difficultés que chacun d’eux affronte seul aujourd’hui», dira-t-il. Le nombre de vaches laitières a aussi considérablement diminué au cours de l’actuelle campagne. La DSA termine en effet la saison avec près de 40 700 vaches laitières, alors qu’elle en a recensé 56 200 en 2016.

La filière lait continue cependant à se développer au niveau de la wilaya grâce à la collecte qui avoisine les 60% de la production, selon les mêmes services. 93 millions de litres de lait cru ont ainsi été collectés cette année. Un important réseau pour la collecte est tissé à travers les différentes régions productrices de lait dans la wilaya.

Ce travail est celui de 190 collecteurs. «Il existe des régions connues pour leur importante production laitière, comme Timizart, Fréha, Azazga et Makouda, entres autres. Mais grâce à l’importance du réseau de collecte, le lait est recueilli même chez les tout-petits éleveurs dans les villages les plus reculés et il y a des périodes où nous atteignons un pic de collecte, c’est-à-dire à traves les 67 communes de la wilaya», explique M. Chebah.

L’importance de la production laitière dans la wilaya de Tizi Ouzou a donné lieu à l’émergence d’activités industrielles dans la transformation et la production de produits laitiers. 23 unités, entre laiteries et fromageries, sont opérationnelles sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. 12 autres laiteries implantées dans les wilayas limitrophes, comme Alger, Béjaïa et Blida, sont alimentées par des éleveurs de Tizi Ouzou. La concurrence est rude dans ce domaine, poussant les investisseurs dans la transformation à varier les produits proposés aux consommateurs afin de s’assurer une place sur le marché.

«En plus des yaourts, des fromages, du lait fermenté et camemberts de toutes sortes, des laiteries se lancent dans la production de crème fraîche, de lait à 0% de matières grasses», soutient le responsable. Il ajoute que le lait de chèvre est l’autre produit vers lequel les laiteries se tournent de plus en plus. Un million de litres de lait de chèvre a été produit cette année à Tizi Ouzou par près d’une cinquantaine d’éleveurs et deux laiteries se sont déjà lancées dans la collecte de ce produit.

La production de lait devient ainsi un des créneaux phares d’investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle est d’ailleurs consacrée par une fête annuelle qu’abrite le village d’Imaloucène, dans la commune de Timizart.