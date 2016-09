Réagissez

La fédération de wilaya du Front des forces socialistes (FFS) a organisé hier, au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de la ville de Tizi Ouzou, une rencontre d’information avec les militants pour les préparatifs de la célébration du 53e anniversaire du plus vieux parti de l’opposition, créé le 29 septembre 1963.

Au cours de cette rencontre, le conseil fédéral de Tizi Ouzou a invité les premiers secrétaires des sections et les coordinateurs du parti à travers la wilaya à tenir des assemblées générales d’information, à assurer des animations permanentes au niveau des sièges de sections communales durant la dernière semaine de septembre courant, avant le meeting populaire prévu le 1er octobre à la salle omnisports du stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou.

A cette occasion, le docteur Moussa Tamadartaza, sénateur, et le docteur Rachid Halet, membre du directoire du FFS, se sont succédé au micro pour rappeler «la fierté de tous les militants d’appartenir à un parti comme le FFS, qui a la dimension nationale, implanté à travers les 48 wilayas du pays». Les intervenants ont rappelé «la loyauté et l’engagement des militants non seulement aux martyrs de 1963, mais aussi à la ligne de conduite du défunt fondateur du FFS, Hocine Aït Ahmed».

Rachid Halet a déclaré : «Notre devoir est de rendre hommage en permanence à cet homme d’exception, Hocine Aït Ahmed, d’être loyaux envers son engagement, ses actions politiques, ainsi qu’envers tous nos martyrs, notamment ceux de 1963.» Moussa Tamadartaza ajoutera que «le 53e anniversaire de la création du FFS va se dérouler sous le slogan "Loyauté et engagement", et il s’agit là de deux vecteurs du combat politique du FFS, qui s’est hissé à la hauteur de la vie politique nationale, qui a véritablement besoin de militants et de militantes profondément engagés, pour pouvoir asseoir un changement pacifique et démocratique et concrétiser une alternative politique à ce régime».