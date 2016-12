Tizi Ouzou : Le chef-lieu de wilaya saturé

Réagissez

Les rues du chef-lieu de wilaya sont constamment engorgées

Lancé en 2011, le nouveau plan de circulation est toujours à l’étude.

La circulation automobile dans les rues de Tizi Ouzou est un calvaire quotidien pour des milliers d’usagers. Le flux est ralenti durant toute la journée, les bouchons sont interminables et l’encombrement atteint des pics inégalés, notamment aux heures de pointe. Pour entrer en ville, il faut au moins une trentaine de minutes. A partir de 7h30, la ville n’est accessible qu’après une longue attente. Le chef-lieu est difficilement accessible à partir de tous les accès de l’agglomération.

Entrer par la station de Beni Douala en passant par le barrage des Chabane est un casse-tête quotidien pour les usagers de la route. La file de voitures, des camions et des bus atteint plusieurs centaines de mètres. Les klaxons, les cris et les mauvais comportements sont légion. Souvent, le choc entre les voitures se fait entendre, conséquence directe du non-respect du code de la route. A l’entrée de la station de Beni Douala, il faut attendre de longues minutes pour passer ce premier goulot d’étranglement.

La file de voitures est déjà longue de plusieurs centaines de mètres. Au niveau du premier pont, c’est encore l’anarchie. Au second carrefour, c’est plus compliqué. Lorsque les bus du ramassage universitaire s’engagent sur la chaussée, autant serrer le plus à droite. Si par hasard deux ou trois camions de gros tonnage arrivent au même moment, c’est tout bonnement la paralysie quasi totale. Les voitures les plus usées chauffent. Les évacuations d’urgence sont quasiment impossibles.

Certains usagers, pour calmer leurs nerfs, lisent le journal et d’autres consultent leur smartphone. C’est dire que les arrêts forcés sont trop nombreux. A l’intérieur de la ville, la donne se complique et l’attente se prolonge. En venant de Mâatkas par Anar Amellal, c’est le même calvaire. En provenance de Tigzirt ou de Draâ Ben Khedda, la situation n’est guère meilleure. Sur l’axe Hasnaoua-stade du 1er Novembre, le constat est pire. A l’intérieur de la ville, c’est la saturation totale à longueur de journée.

Il est à rappeler qu’un nouveau plan de circulation est en élaboration depuis 2011, mais à ce jour, les études ne sont pas approuvées. L’étude de la 5e tranche de ce nouveau plan vient juste d’être finalisée, mais son approbation par la commission de wilaya est en attente. L’application de ce nouveau plan attendra sûrement d’autres années, surtout que les mesures d’austérité budgétaire sont de mise et touchent tous les secteurs d’activité.