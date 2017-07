Tizi Ouzou : La fête du tapis d’Ath Hicham retourne au bercail

Réagissez

La Fête du tapis traditionnel, organisée au village d’Ath Hicham dans la commune d’Aït Yahia, retourne au bercail après sa délocalisation en 2014 vers le chef-lieu de wilaya, a-t-on appris hier des organisateurs.

L’Association des femmes tisseuses n’Ath Hicham pour la sauvegarde et la promotion du tapis a annoncé, dans un communiqué transmis à l’APS, que la 10e édition de cette fête se tiendra dans ce village connu pour sa tapisserie traditionnelle, et se déroulera du 17 au 21 août prochain.

Cette manifestation, qui sera organisée en collaboration avec l’Assemblée populaire de wilaya, l’Assemblée populaire communale d’Aït Yahia et le comité de village d’Aït Hicham, s’est fixée pour principal objectif la sauvegarde du métier ancestral de tapissier, a-t-on précisé de même source. Aussi, cette dixième édition aura pour objectifs la sauvegarde du patrimoine national, la pérennisation du métier de tissage du tapis, la création d’espaces de vente et de rencontre entre les femmes artisanes et le renforcement de la dynamique économique locale, a-t-on souligné.