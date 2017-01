Tizi Ouzou : L’oléiculture en attente de développement

Réagissez

La production d’huile d’olive se stabilise autour de 10 millions de litres par saison dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Une baisse de 10 % est prévue dans la production oléicole cette année dans la wilaya de Tzi Ouzou. Les prévisions de récolte établies par la Direction des services agricoles (DSA) font état d’un rendement de 495 700 quintaux et 9 millions de litres d’huile, contre 10 millions l’année passée. La diminution de la récolte d’olives est estimée à quelque 39 000 qx par rapport à la saison écoulée. Le bilan enregistré en 2016 était de 534 642 quintaux selon les mêmes services. Les prévisions de production est de 18 litres par quintal.

La campagne de cueillette est en cours depuis quelques semaines déjà et plus de 184 000 qx ont déjà été récoltés à ce jour sur une superficie de plus de 13 500 ha. Le constat d’une saison maigre est cependant établi par les paysans au niveau de leurs champs, notamment dans les régions connues pour leur forte production dans ce secteur.

C’est le cas à l’est dans les localités de Bouzeguène, Fréha et Azazga, et aussi au sud de la wilaya, dans les régions de Boghni, Maâtkas ou encore Tizi Gheniff. Ils sont nombreux ceux qui craignent une conséquence sur le prix du litre d’huile pratiqué dans les huileries et les marchés. Les tarifs affichés actuellement ne sont pas trop élevés et varient entre 700 et 750 DA le litre, soit 50 DA de plus que l’an dernier.

Une nouvelle hausse des prix n’est toutefois pas à écarter d’ici la fin de la saison. En 2015, une situation similaire de baisse du rendement avait donné lieu à des prix inaccessibles de l’huile sur le marché où le litre avait atteint plus de 800 DA dans plusieurs communes. Pour la chargée de la filière oléicole à la DSA de Tizi Ouzou, une faible récolte était prévisible pour cette année.

Elle estime que cela est dû au phénomène de l’alternance auquel obéit la production des oliviers qui veut qu’à une année prolifique succède une année de moindre rendement. La récolte n’est abondante qu’une année sur deux, affirme-t-elle, ce qui explique la baisse de la production cette année par rapport à la saison écoulée. La baisse du taux de pluviométrie est l’autre cause pointée du doigt par les spécialistes et les agriculteurs.

Les oliviers ont en effet besoin de quantités importantes d’eau afin de produire un bon grain gorgé d’huile, ce qui n’est pas le cas cette année. La superficie concernée par la récolte a pourtant connu une amélioration dans la wilaya de Tizi Ouzou grâce aux différents programmes de plantation et de régénération des oliviers initiés par la DSA. De 30 295 ha d’oliveraies existants l’an dernier, la wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement 30 980 ha.

Au niveau de la DSA on relève aussi un engouement particulier et de plus en plus important envers la filière oléicole. Les quotas de plants d’oliviers destinés au soutien à la filière trouvent facilement preneurs parmi les agriculteurs et paysans, nous apprend-on. Cet attrait encourage d’ailleurs les oléifacteurs qui prennent en charge les opérations de trituration. Ils sont au nombre de 476 à travers la wilaya. La DSA a recensé 350 huileries traditionnelles, 97 modernes et enfin 29 semi-automatiques.