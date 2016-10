Réagissez

La fête du tapis, qui a lieu habituellement à Ath Hichem (Aïn El Hammam), a été ouverte hier à Tizi Ouzou par Mme Aïcha Tagabou, ministre déléguée auprès du ministère de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat.

La délégation officielle a incité les tisseuses à redoubler d’efforts et leur a promis de prendre en charge leurs préoccupations. Plusieurs artisans de différentes régions du pays participent à cette 7e édition de ce festival qui prendra fin le 27 du mois courant. A l’ouverture de cette manifestation, des chorales, des chants et une présentation in situ de la fabrication de tapis a eu lieu devant un nombreux public.