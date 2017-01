Réagissez

Un CET sans centre de tri

Un glissement de terrain a affecté dans la nuit de vendredi à samedi le Centre d’enfouissement technique (CET) de Oued Fali, dans la commune de Tizi Ouzou.

La digue du premier casier du CET, actuellement plein, a cédé et une quantité importante de terre a envahi le second casier en cours d’exploitation. Un engin a été enseveli, mais aucune perte humaine n’a été déplorée, nous indique-t-on. L’éboulement a ainsi réduit de près de moitié la capacité de stockage du casier. Résultat, le CET ne recevra désormais plus que les ordures des ménages de la commune de Tizi Ouzou.

La décision a été prise samedi par les responsables du secteur de l’environnement et ceux du CET, en présence du wali, après l’évaluation sur les lieux des dégâts engendrés par le phénomène naturel. C’est ce qu’a affirmé samedi la directrice de l’environnement de Tizi Ouzou, Djouher Haddadou, contactée par nos soins. Elle a souligné qu’une dizaine de communes qui acheminaient auparavant leurs déchets vers le CET de Oued Fali ne sont plus autorisées à le faire depuis samedi. Il s’agit notamment de Draâ Ben Khedda, Aït Bouadou, Makouda, Ouaguenoun, Tizi Rached, Tirmitine, Azazga, Bouzeguène, entre autres régions.

Certaines de ces communes sont orientées vers le CET mis en service il y a quelques mois seulement à Boghni, à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya. Aucune autre solution n’a été suggérée pour le reste des communes concernées. Cette décision sera maintenue jusqu’à la prise en charge du glissement, dira la responsable. Une équipe de spécialistes a d’ailleurs été dépêchée depuis Alger afin de s’enquérir des dégâts et tenter de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’éboulement.