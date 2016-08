Réagissez

Inquiétude à l’ERGR Djurdjura

Au lendemain de l’assemblée générale tenue dernièrement à Tizi Ouzou, le collectif des travailleurs de l’Entreprise régionale du génie rural (ERGR) Djurdjura (ex-Emifor), s’est adressé, par le biais de sa section syndicale (UGTA) dans une lettre rendue publique, au PDG de l’Entreprise nationale du génie rural (ENGR), pour «contester toute forme de fusion ou d’absorption de l’ERGR Djurdjura par toute autre filiale». La section syndicale UGTA de l’ERGR réclame «le maintien de la filiale telle qu’elle est et avec toutes ses structures et son effectif».

Dans ce document, les travailleurs de l’ERGR Djurdjura crient à l’endroit de leur tutelle leur «inquiétude» tout en «refusant l’avenir réservé à cette entité dans le cadre de la prochaine restructuration du groupe EAGR (Entreprise algérienne de génie rural)».

Les syndicalistes de l’ERGR Djurdjura disent avoir «accueilli avec beaucoup d’espoir la nouvelle restructuration lancée en 2010 et appuyée par un programme du renouveau rural devant s’étaler sur les 48 wilayas, mais en fin de compte, nous sommes profondément déçus en nous retrouvant avec la couverture de deux wilayas (Tizi Ouzou et Bejaïa)», dénoncent-ils, en prévenant qu’ils «n’accepteront jamais la disparition de l’ERGR Djurdjura de la carte des entreprises publiques algériennes».



Tizi n’Tléta sans eau

Les villageois de la commune de Tizi n Tléta, au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour un approvisionnement régulier en eau potable. En effet, dans les villages de Tassoukit, Ighil n’Aït Chila, Aït Graiche, Igharbiyen, Taddert Oufella, Aït Ali Ouahmed, Taghoucht, Cheurfa et Aït el Hadj Ali la crise du liquide précieux perdure depuis le début de l’été. Signalons que l’eau est rationnée à hauteur de quelques heures par 15 jours, voire plus. Dans certains foyers, comme à Taghoucht et au quartier Nador, les robinets sont à sec depuis le début de l’été.

Pour s’ approvisionner, les habitants n’ont qu’une seule solution : l’achat de citernes au prix fort de 2000 DA l’unité. «Mon robinet est à sec depuis le mois de juin. Chaque semaine, j’achète une citerne d’eau. L’Algérienne des eaux devrait penser à nous rembourser», fait remarquer un habitant. Il est à signaler que cette pénurie récurrente tend à favoriser l’apparition du commerce de l’eau. Le va-et-vient des camions- citernes est incessant. Rappelons que la nouvelle conduite qui vient du barrage de Koudiet Asserdoun est en voie d’être finalisée. Le directeur de l’ADE de Tizi Ouzou avait déclaré à ce sujet : «Le problème d’eau à Tizi n’Tléta sera réglé vers la fin du mois de juillet». Le mois d’août a entamé sa deuxième quinzaine et la conduite n’est toujours pas opérationnelle.

Hocine Aït Iddir



Timizart sur le podium

L’activité footballistique a été intense à Timizart pour un double objectif : animation sportive et hommage aux enfants de la région qui s’étaient dévoués pour l’intérêt public de leur vivant. Et, c’est l’équipe de Timizart qui a remporté le trophée du tournoi de football, lancé le 30 juillet dernier par des associations villageoises (Taourirt Ibwan, Ighil Mahni, Iagachen…) en collaboration avec l’APC d’Aghribs . Les athlètes des deux équipes finalistes ont été gratifiés par des cadeaux, notamment des survêtements, ainsi que des attestations de participation aux 32 équipes ayant pris part à ce tournoi et venues de villages et de communes relevant de cette contrée des Aït Jennad (Abizar, Aghribs, Timizart n Sidi Mançour, etc.). Cette activité hommage a été placée sous le mot d’ordre de «Afus d-ug-fus, tagmats ats nerni» (main dans la main, la fraternité grandira). Outre les liens que ce tournoi a pu resserrer entre les villages de la région, c’est un message pour les jeunes pour s’inscrire dans une dynamique d’actions pour l’intérêt général.



Don de Zidane à Bouzeguène

La commune de Bouzeguène a réceptionné, lundi dernier, une ambulance médicalisée offerte par la fondation Zinedine-Zidane. Le représentant de la fondation, Toutou Sâadi, a remis tous les documents ainsi que les clés du véhicule au président de l’APC de Bouzeguène, à l’issue d’une cérémonie organisée, dans la salle de délibérations de l’APC, en présence des comités de villages de la commune et des élus locaux. Cette louable action a été concrétisée grâce à l’initiative la chaîne Berbère Télévision, qui avait sollicité sur son plateau de télévision, le père de la star mondiale pour doter la région de Bouzeguène d’une ambulance qui faisait énormément défaut. La sollicitation a fini donc par aboutir dans la logique des actions entreprises depuis plusieurs années par Zinedine Zidane, qui œuvre dans les actions caritatives au profit des régions déshéritées, des associations d’handicapés, des centres d’hébergement de personnes âgées et des hôpitaux qui souffrent de carences criantes en équipements et en médicaments.