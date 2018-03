Tizi Ouzou : Djamel Mati invité du Café littéraire

Réagissez

Le Café littéraire de la ville de Tizi Ouzou a accueilli, samedi dernier, l’écrivain Djamel Mati.

La rencontre s’est déroulée en présence d’un public connaisseur au café-restaurant Aminel, devenu depuis quelque temps un lieu d’échanges et de débats littéraires.

L’invité de Malek Amirouche a présenté son roman, Yoko et les gens du Barzakh, lauréat du grand prix Assia Djebar. Pour planter le décor, le jeune écrivain a donné un aperçu global sur son roman, qui retrace le destin de trois familles que tout sépare, mais elles se croisent pour partager la douleur d’une tragédie accablante dans un huis clos total.

L’amour, la douleur profonde, la culpabilité se côtoient au quotidien sous le regard de Yoko, qui est au centre du drame. Le poids de la tragédie impose un isolement total. «Le Barzakh, un entre-deux-mondes qui se trouve à la frontière de notre passé et de l’incertitude qui nous attend. Un isthme sur lequel nous n’avons aucune emprise, uniquement l’attente de quelque chose que nous ne connaissons pas.

Un endroit où nos actes nous jugent», écrit l’invité du Café littéraire et philosophique de Tizi Ouzou, dans la première page de son livre.

Drames humains, réels, la harga (migration), le racisme…

A travers ce roman, Djamel Mati raconte «des drames humains, réels, tels que la harga et le racisme», qui sont plus que jamais d’actualité.

Par ailleurs, Hocine Kheloufi, auteur-compositeur et interprète, a égayé l’assistance par des morceaux musicaux et des chansons telles que la longue marche, tikli i tulen, un vibrant hommage aux précurseurs du combat pour la reconnaissance de tamazight.

La rencontre s’est terminée par une vente-dédicace des livres de l’auteur, après une collation offerte gracieusement par l’établissement Aminel. «Notre gratitude va à Toufik Bouzegza, qui abrite généreusement le Café littéraire et philosophique de Tizi Ouzou», a tenu à souligner Amirouche Malek, l’organisateur de cette rencontre littéraire.