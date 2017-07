Réagissez

L’association de wilaya SOS enfants a été créée en mai dernier. «Un groupe de jeunes soucieux de l’épanouissement de l’enfant et de son devenir est à l’origine de cette idée», dit le jeune président de l’association, Hamrani Bilal, qui ajoute : «L’idée de créer cette association remonte à 2013.

En ce moment, et grâce à l’initiatrice, Kerbib Wissam, nous avons organisé plusieurs activités, dont la visite du service de pédiatrie de l’EPH d’Azazga, des sorties vers l’orphelinat de Boukhalfa et l’EPH de Tigzirt. Notre souci premier est de venir en aide aux enfants et de lutter pour garantir leurs droits. Nos efforts sont focalisés sur l’organisation de campagnes de sensibilisation pour contribuer à l’épanouissement de l’enfant.» Un plan d’action a été retenu par la direction de cette association.

Notre interlocuteur déclare : «Nous avons en projet une caravane de l’enfant, qui durera du 1er décembre prochain au 31 mai 2018. Nous allons sillonner les quatre coins de notre wilaya avec un programme qui comprendra de l’animation, des conférences, des débats, des expositions, des concours et des jeux de réflexion pour enfants.

Nous allons aussi essayer de créer des centres de loisirs pour enfants dans les villages.» Hamrani Bilal signale au passage que l’association ne dispose pas de moyens, mais, dit-il, des promesses de dons ont été faites par les ambassades du Canada et d’Allemagne. «Nous lançons aussi un appel aux collectivités locales et aux sponsors afin de nous venir en aide pour organiser cette caravane dédiée à l’enfant. Nous appelons aussi les autorités de wilaya à nous attribuer un siège, car pour le moment nous sommes une association SDF», ajoute-t-il.