Tizi Ouzou : Des subventions aux associations bloquées

Des subventions de l’APW de Tizi Ouzou d’un montant global de 1,5 milliard de centimes destinées à 54 associations activant dans différents domaines ont été rejetées par le contrôleur financier.

Le président de la commission des finances de l’APW, Sadoud Ferhat, a affirmé : «Le contrôleur financier a prétexté un problème de fausse imputation et que ces subventions ne sont pas prévues dans la loi du 15 janvier 2012 relative aux associations. Or, ces subventions ont toujours été avalisées par le CF et étaient imputées au chapitre 914».

Le même interlocuteur a informé que «dès la notification du rejet de ces subventions, nous avons invité le directeur de l’administration locale et le contrôleur financier à deux reprises afin de trouver une solution à ces rejets. Nous nous sommes entendus pour inscrire les subventions destinées aux associations du tourisme, de l’agriculture et de l’artisanat dans le chapitre 930. Pour le reste des associations, le DAL et le CF se sont engagés à saisir le ministre de l’Intérieur et celui des Finances pour trouver une issue et faire parvenir les subventions aux associations concernées, mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune réponse». Notre interlocuteur a aussi déploré : «Au moment où nous mettons le cap sur la protection de l’environnement via le concours Aïssat Rabah, les associations environnementales ne reçoivent pas leurs subventions. Cela va à contre-sens de la politique de la protection de la nature et de l’environnement».