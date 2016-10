Réagissez

L’hôpital Chahid Mahmoudi de lutte contre le cancer a organisé deux journées de dépistage du cancer du sein et de l’utérus hier et avant-hier.

Le responsable de cet établissement hospitalier, Dr Saïd Mahmoudi, a mis à notre disposition gracieusement les plateaux techniques pour la mammographie et le matériel nécessaire pour les explorations médicales. Hier, l’affluence était telle que la salle de conférences à été réquisitionnée pour accueillir les nombreuses femmes. «Cette opération est à but humanitaire. Nous avons ouvert huit cabinets de consultation et mobilisé le personnel avec l’assistance de la clinique Sbihi.

Nous avons pris en charge près de 600 femmes et nous allons communiquer les résultats du dépistage aux autorités du secteur», dira Dr Mahmoudi. Celui-ci appréhende le diagnostic des cas tardifs de cancer. Car, explique-t-il, quand la maladie est au premier ou au deuxième stade, l’acte chirurgical éradique totalement la maladie. Une mammographie revient à 5000 DA, et c’est pour cette raison que cette opération de dépistage est destinée en priorité aux femmes de conditions modestes.

Notre interlocuteur ajoute : «Notre action s’inscrit dans une perspective double, soulager précocement le malade et éviter des dépenses au Trésor public par un traitement à long terme. Le frottis et la mammographie sont des examens à faire chaque deux ans. Et l’activité physique est salutaire, car le sport permet au corps de se défendre.» L’hôpital Chahid Mahmoudi dispose d’un équipement moderne de diagnostic et de traitement du cancer. Dr Saïd Mahmoudi pense renouveler cette opération de dépistage du cancer l’année prochaine.