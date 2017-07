Réagissez

Les parents des élèves scolarisés à l’école primaire Yanina Ali de Chaïb, dans la commune de Mekla, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, menacent de «boycotter la rentrée scolaire de septembre prochain si l’école n’est pas dotée d’une nouvelle cantine».

Selon un membre de l’association des parents d’élèves, la structure dans laquelle les repas sont servis aux enfants ne répond pas aux normes. «L’établissement scolaire dispose d’une cantine, mais elle est en préfabriqué. Sa réalisation date de plus de 20 ans et désormais avec son état de délabrement très avancé, elle ne répond plus aux normes de sécurité», dira notre interlocuteur. Ce problème a été soulevé par l’association des parents d’élèves à plusieurs reprises depuis plusieurs mois aux autorités communales et à la direction de l’éducation de la wilaya.

«Nous avons interpellé le président de l’APC de Mekla, le chef de daïra, les services de la direction de l’éducation et le wali à travers une première requête que nous leur avons adressée le 28 août 2016, mais, elle n’a eu aucune suite», dira notre interlocuteur, ajoutant que les parents d’élèves ont été reçus à la mairie puis à l’académie il y a plusieurs semaines, mais sans solution.

Les parents d’élèves ne voyant aucune décision concrète menacent de boycotter la rentrée. Le président de l’APC a d’ailleurs été destinataire d’une lettre exprimant la décision des parents. «La santé et la sécurité de plus de 180 enfants est menacée et nous ne pouvons plus rester les bras croisés.

C’est pour cette raison que nous avons décidé en tant qu’association de parents d’élèves de boycotter la prochaine rentrée scolaire si rien n’est fait pour régler le problème. Nous informons aussi les autorités locales de Mekla et la direction de l’éducation que nous sommes déterminés à entreprendre d’autres actions afin d’exiger la prise en charge de notre doléance», souligne un parent d’élève.