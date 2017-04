Réagissez

La maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou a abrité, la semaine dernière, les activités marquant le Mois du patrimoine.

Organisé par la direction de la culture, cet événement qui est placé sous le thème «Le patrimoine culturel, vecteur du développement du territoire», a constitué une occasion propice pour la découverte des richesses culturelles du patrimoine matériel et immatériel local, en mettant en exergue l’importance des traditions et du legs ancestral. Evénement culturel incontournable depuis quelques années, le Mois du patrimoine suscite un intérêt particulier du public à la découverte de son histoire et de son patrimoine.

Ces journées offrent l’occasion d’aller à la rencontre des passionnés, artistes bénévoles, associations culturelles et microentreprises d’artisanat qui œuvrent au quotidien pour la renaissance, la promotion et la sauvegarde du patrimoine. Un riche programme a été concocté pour animer ce Mois du patrimoine.

Il comprend une exposition non-stop et de nombreuses conférences et tables rondes programmées au petit théâtre de la Maison de la culture. L’entame a été donnée par Fatmouche Omar et Si Ahmed Yacine, qui ont traité du sujet de la «Numérisation des documents». Karim Aliane a présenté une communication sur «L’histoire de la forge d’Ihitoussène».

D’autres communications ont été données autour du printemps berbère, ainsi que sur la recherche scientifique amazighe. Une table ronde a été par ailleurs organisée autour de la vie et l’œuvre de Rachid Alliche, auteur en tamazight décédé en 2008. A noter que de nombreux artistes, des associations culturelles et autres organismes prennent part à ce Mois du patrimoine, tels que le Musée national des arts traditionnels d’Alger, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d’Alger, le Musée national Cirta de Constantine, les associations Fadhma N’Soumer et Sebaâ Zzbari de Bouzeguène.