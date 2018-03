Réagissez

L’assainissement du foncier agricole est en cours dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une large opération de récupération des terres non exploitées et appartenant au domaine privé de l’Etat a été lancée par la direction des services agricoles (DSA). Selon le responsable de ce secteur, Makhlouf Laïb, ce travail vient en application de l’instruction ministérielle et vise en plus des terres attribuées à travers des concessions, les parcelles entrant dans le cadre des exploitations agricoles collectives et individuelles (EAC et EAI).

Une série de rencontres avec les représentants des différentes subdivisons agricoles de la wilaya a d’ailleurs été engagée la semaine dernière.

Cela permettra dans un premier temps de recenser et localiser les terres non exploitées au niveau de chaque commune. Une commission de wilaya se penchera par la suite sur les dossiers de chaque bénéficiaire de parcelle non exploitée et laissée à l’abandon et des procédures judiciaires seront enclenchées pour leur récupération, ajoute le responsable.

«Toutes les terres non exploitées seront récupérées pour être redistribuées par la suite à d’autres investisseurs porteurs de projets dans le domaine agricole créateur d’emplois et de richesses et dont la sélection se fera suite à des appels à candidature», soutient M. Laïb. Il ajoute qu’actuellement une forte demande est enregistrée au niveau de ses services sur le foncier.

La surface agricole utile (SAU) de la wilaya est estimée à près de 98 840 ha selon les fiches techniques de la DSA et est jugée bien réduite ne permettant donc aucun laisser-aller dans l’exploitation effective des terres. 130 EAC et pas moins de 1 285 EAI sont recensées, totalisant près de 7 320 ha dont un grand nombre n’est pas exploité, d’où cette opération d’assainissement. «Le travail que nous venons de lancer nous permettra d’identifier les bénéficiaires des terres agricoles en activité», estime le directeur des services agricoles.

La mobilisation de tout le potentiel foncier agricole de la wilaya renforcera le programme mis en place pour le renforcement de la superficie irriguée. La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement quelque 11 000 ha de terres irriguées, selon le directeur des services agricoles qui estime que cette surface pourra être revue à la hausse grâce notamment aux opérations de mobilisation du foncier agricole.