Réagissez

Derrière les perturbations sur le réseau internet, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y a des aléas qui ne relèvent pas uniquement des compétences d’Algérie Télécom».

C’est ce qu’a déclaré le directeur opérationnel de cette agence, à l’occasion d’une journée de formation sur les nouvelles technologies des télécommunications, organisée au profit des journalistes. Amar Ada est revenu sur les difficultés rencontrées par l’entreprise sur le terrain et les efforts déployés face aux agressions contre le réseau téléphonique et ADSL. «Les coupures endurées par nos clients dépassent parfois notre volonté. Nos équipements extérieurs sont exposés aux agressions humaines et climatiques. Nous déplorons également les dégâts occasionnés par des engins de travaux publics sur le réseau de la fibre optique.

Nous intervenons dès qu’un problème est signalé, mais les réparations nous prennent parfois plus de temps que prévu, d’où le mécontentement du citoyen. A travers la presse, nous voulons informer le client que les coupures récurrentes et la lenteur du débit internet ne sont pas uniquement du ressort d’Algérie Télécom. Nous décuplons nos efforts pour y remédier, mais il faut dire qu’on ne peut pas éradiquer totalement ces dérangements.

Quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas atteindre tous les villages, et ce, en raison du terrain accidenté de la région. Avec l’introduction de la 4 G, nous espérons satisfaire le maximum de clients». Revenant sur l’objectif de cette journée, il dira qu’elle vise à vulgariser les terminologies et les termes techniques utilisés dans le domaine des TIC. Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, de sensibiliser les médias et le citoyen sur les problèmes auxquels Algérie Télécom est confrontée. De son côté, le formateur, Fatah Baghdadi, ingénieur en télécommunications, a abordé les nouvelles technologies utilisées par Algérie Télécom.