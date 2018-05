Tizi Ouzou : 6e édition de la Fête du lait à Imaloucène

Réagissez

Le village d’Imaloucène compte près de 1200 vaches...

La production laitière annuelle dans le seul village d’Imaloucène dépasse les 4,5 millions de litres.

La sixième édition de la traditionnelle Fête du lait d’Imaloucène, dans la commune de Timizart, à vingt-cinq kilomètres au nord-est de Tizi Ouzou, s’est tenue samedi dernier. Une trentaine d’éleveurs, producteurs de lait, ainsi que plusieurs transformateurs et laiteries ont pris part à cette manifestation, où une importante influence des visiteurs venus de toute la wilaya a été enregistrée.

L’occasion est celle de mettre en avant les potentialités de ce village considéré comme le plus important bassin laitier de Tizi Ouzou. «Notre production laitière annuelle à Imaloucène dépasse les 4,5 millions de litres», a tenu à souligner Omar Iamrache, membre du comité de village initiateur de la manifestation, affirmant aussi que cette quantité est en grande partie collectée par les laiteries, notamment Soummam et Danone.

Le village, qui compte près de 1 200 vaches laitières, 500 éleveurs, dont plus de 150 produisent exclusivement du lait, ainsi qu’une vingtaine de collecteurs, se classe ainsi en première position à l’échelle de la wilaya. Notre interlocuteur relève par la suite l’importance de la fête, devenue une tradition pour les villageois et dont la notoriété ne cesse de croître. Cette année encore, des producteurs et éleveurs de Constantine, Blida, Bouira, Béjaïa et Boumerdès étaient présents, selon le même représentant du comité de village.

Les échanges entre les agriculteurs spécialisés dans la filière du lait sont donc favorisés, permettant de mettre en avant les difficultés auxquelles ils font face. L’accès réduit au fourrage, alimentation privilégiée par les éleveurs pour leur bétail, en fait d’ailleurs partie, selon Omar Touchrift, éleveur depuis plusieurs années.

Il est propriétaire d’une dizaine de vaches qui produisent jusqu’à 20 l/j chacune et estime qu’avec le fourrage «la production de lait est plus importante et la qualité meilleure». Il estime indispensable une aide financière des autorités afin de permettre aux éleveurs de concevoir leur propre production de fourrage en hors sol.

«La technique de fourrage vert hydroponique est intéressante pour les éleveurs, car elle permet de multiplier le rendement de cet aliment de bétail et assure aussi la production durant toute l’année», souligne notre interlocuteur. Un autre éleveur parle du manque d’eau dont se plaignent les éleveurs de la région, notamment en période estivale, ou encore de la qualité de l’aliment du bétail qui ne répond pas toujours aux normes exigées.

Le directeur central chargé de la régulation et du développement de la production agricole au ministère de l’Agriculture, Omari Chérif, était présent à l’ouverture de la fête, en compagnie du wali, du président d’APW et d’autres élus et directeurs de l’exécutif. Il a souligné, lors d’une prise de parole, l’apport du village dans la production nationale de lait de vache, affirmant qu’Imaloucène contribue efficacement à la sécurité alimentaire au plan local et national.

Il a par la suite appelé les éleveurs à s’organiser en coopératives, rappelant au passage l’importance de ce genre d’organisation pour toutes les filières. Le Conseil interprofessionnel du lait, créé récemment, constitue pour lui un espace d’échange pour le développement de la filière.

La wilaya de Tizi Ouzou est, pour rappel, classée en seconde position à l’échelle nationale en termes de production laitière, avec près de 162 millions de litres produits lors de la campagne 2016/2017, selon les chiffres de la Direction des services agricoles (DSA). La quantité collectée est estimée à plus de 93 millions de litres.