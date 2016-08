Réagissez

Les services de la direction du commerce de Tizi Ouzou ont saisi 40 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation par durant la saison estivale.

Les intoxications alimentaires ont touché 63 personnes durant la saison estivale à Tizi Ouzou. Le bilan est celui de la direction locale du commerce qui relève à l’occasion une hausse considérable par rapport à la même période de l’année écoulée. Le directeur du secteur, Dogmane Okacha, rappelait, hier, que durant la même saison en 2015, 40 personnes avaient été touchées par des intoxications.

Il souligne au passage qu’il s’agit d’intoxications collectives au nombre de 9 cas. Il cite les occasions de fêtes, les veillées et autres regroupements familiaux «qui échappent complètement au contrôle des éléments de la direction du commerce», souligne le responsable. Le mois d’août est celui où le plus grand nombre de personnes touchées a été enregistré, avec 32 victimes, suivi du mois de juillet, avec 29 cas et enfin, en juin, avec 2 cas seulement.

Le bilan des services de contrôle relatif à la période allant du 1er juin au 31 août fait état de 6 265 interventions effectuées sur le terrain pour le contrôle de la qualité et des pratiques commerciales. Elles se sont soldées par la fermeture de 41 commerces et l’établissement de près de 1000 procès-verbaux. Le directeur affirme en effet que les brigades de contrôle de la qualité et des prix ont dressé 499 procès-verbaux environ pour non-respect de l’étiquetage et vente de produits impropres à la consommation.

La quantité de produits alimentaires saisie a atteint durant ces trois mois 40 tonnes pour un montant de 5 000 000 DA. L’olive verte est classée première dans les saisies avec 12 tonnes. Le produit était «avarié et impropre à la consommation», explique Doghmane Okacha, ajoutant que des quantités moindres de viande blanche et de divers condiments ont aussi été saisies. 10 commerces ont été fermés à cause de ces infractions enregistrées, ajoute la même source.

Dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, 589 interventions ont été enregistrées et 501 PV dressés. Le montant du défaut de facturation a été estimé à 4,5 milliards de centimes, alors que 31 commerces ont été fermés, selon la même source. La situation du marché a été «stable et appréciable» selon le responsable, estimant les produits alimentaires et agricoles «disponibles en quantités. Les prix n’ont pas connu de hausses singulières sauf en ce qui concerne quelques produits, dont la viande blanche et certains légumes secs», assure la même source. Il explique la hausse des prix de la viande blanche dont le kilogramme est actuellement cédé à 400 DA par la rareté du maïs et du soja, deux principaux composants de l’alimentation des volailles.