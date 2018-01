Tizi Ouzou : 3889 retraits de permis de conduire en 2017

Réagissez

Le service de la sécurité publique de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 3889 retraits de permis de conduire durant l’année 2017. En outre, 14 931 contraventions ont été dressées et 298 mises en fourrière ont été prononcées par les mêmes services durant la période indiquée. Les infractions au code de la route relevées par la police de prévention ont trait généralement à l’excès de vitesse, aux dépassements dangereux, au non-respect des stops et à l’usage du téléphone au volant.

Le bilan des services de sécurité fait également état de 412 accidents corporels de la circulation routière, au cours desquels 9 personnes ont trouvé la mort et 509 ont été blessées. Les causes principales de ces accidents restent, en grande majorité, le facteur humain (398 accidents), l’état des véhicules (7 accidents), l’environnement et le climat (8 accidents), ajoute la même source. Dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation, des actions de sensibilisation sont menées par les services de sécurité au niveau des principaux axes routiers de la wilaya, des placettes publiques et à l’occasion des différentes manifestations publiques organisées par la police à travers les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou.