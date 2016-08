Tizi Ouzou : 21 morts sur les routes depuis juillet

Réagissez

Les accidents de la route ont fait 21 morts et 149 blessés depuis le 1er juillet à Tizi Ouzou. D’après un bilan de la Gendarmerie nationale, 7 personnes sont mortes et 33 autres blessées au cours de la première quinzaine du moins d’août. Un bilan macabre qui vient s’ajouter aux 14 victimes ayant perdu la vie durant le mois de juillet. Le nombre d’accidents de la route a atteint 89 cas, dont 22 ont été enregistrés la première quinzaine du mois en cours. Les chiffres sont toujours en hausse par rapport à l’année dernière. Selon la gendarmerie, le mois de juillet a connu une augmentation de plus de 42% du nombre de personnes décédées sur les routes, comparé à juillet 2015, marqué par le décès de 8 personnes.

Le nombre de blessés était de 96 lors de ce même mois et a atteint 116 en juillet dernier avec une hausse de plus de 17%. Même constat pour les accidents au nombre de 50 en juillet de l’année passée contre 67 cette année. Cette augmentation est due, d’après la gendarmerie, au fait que le mois de juillet correspondait à la fin de la période de Ramadhan et au début effectif des vacances d’été.

La première cause de cette hausse du nombre d’accidents de la circulation est le non-respect du code de la route, d’après le rapport de la gendarmerie. Les RN12 (Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa) et RN24 (Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, par le littoral) sont les principaux théâtres de ces hécatombes, souligne la même source.