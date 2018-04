Tizi Ouzou : 200 milliards de centimes pour l’amélioration du réseau d’AEP

Réagissez

Le relief de la région nécessite la mise en service de nombreuses stations de pompage et de refoulement

Ce programme complémentaire concernera, entre autres, la réhabilitation de plusieurs installations hydrauliques, a indiqué le ministre des Ressources en eau.

Pas moins de 1000 villages de Tizi Ouzou auront de l’eau quotidiennement à partir de décembre prochain, a annoncé, Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, lors de la visite effectuée, dimanche et lundi, dans la wilaya. Cette dernière a bénéficié, a indiqué le même représentant du gouvernement, d’une enveloppe complémentaire de 200 milliards de centimes pour améliorer, notamment, le réseau de distribution de ce liquide précieux et rattraper, a-t-il dit, le retard enregistré dans ce secteur.

Selon le même ministre, cette cagnotte s’inscrit dans le cadre d’un programme national initié par son département et celui de l’intérieur et des collectivités locales, pour aider les 24 wilayas qui ont connu un manque d’eau potable l’été dernier. Le montant de ce programme s’élève à 3100 milliards de centimes.

«Le relief accidenté de la région (montagneuse à plus 70%) engendre des difficultés nécessitant des efforts en matière de pompage, une forte consommation d’énergie et d’importants moyens de maintenance», a-t-il fait remarquer lors de sa visite à la station de Tassadort qui alimente des villages de Beni Zmenzer, Beni Douala, Beni Aïssi, Maâtkas, Tirmitine et Tizi Ouzou.

«Actuellement, avec le rabattement des nappes et le manque de ressource, la chaîne a été renforcée à partir du couloir du transfert de Taksebt vers Alger», a ajouté M. Necib, qui a parlé de la réhabilitation de cette installation hydraulique, dont le coût du projet avoisine les 10 milliards de centimes.

Dans la commune de Boghni, la délégation ministérielle s’est rendue à la station de déminéralisation de Talal Oulili, qui a bénéficié d’une enveloppe de 8,5 milliards de centimes pour sa remise en service. Au barrage de Souk N’Tlata, le ministre a également constaté que le taux d’avancement de ce projet est à 45%. «Ce barrage alimentera aussi les communes de Tizi Gheniff et de M’Kira», a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le barrage de Takseb enregistre un niveau de remplissage satisfaisant, qui permettra à la population locale de passer la saison estivale sans perturbations. «Cette infrastructure hydraulique atteint actuellement 110 millions de m3 de remplissage, soit 62%», a-t-il expliqué. Par ailleurs, il est utile de souligner que le barrage de Taksebt connaît toujours des fuites de plus de 200 litres à la seconde, au niveau de la chambre des vannes.

La réparation, d’un coût de 18 milliards de centimes, a été confiée à l’entreprise publique industrielle Alieco. D’autre part, lors de sa visite au chantier de la station de renforcement en eau potable de la commune de Bouzeguène à partir de Tichy Haf (Béjaïa), M. Necib a précisé que ce projet concernera également la commune d’Aït Zikki, et ce, avant de se diriger vers la commune d’Aït Chaffa, dans la daïra d’Azeffoun, où il sera réalisé le barrage de Sidi Khelifa, un projet structurant qui vient d’être dégelé par les pouvoir publics.

Il alimentera, selon le ministre, le flanc nord et même des communes du sud de la wilaya. Avant de clôturer sa visite, la délégation ministérielle s’est arrêtée à la station de dessalement d’eau de mer de Tassalast, à Tigzirt, où le premier responsable des ressources en eau a déclaré qu’une enveloppe de 8,5 milliards de centimes a été dégagée pour les travaux de réparation de cette installation. «Nous avons décidé de recruter 120 agents saisonniers au niveau de l’ADE afin de renforcer les effectifs de cet établissement durant la saison estivale», a souligné par ailleurs M. Necib.