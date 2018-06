Tizi Ouzou : 13 commerces fermés en dix jours

Réagissez

La direction du commerce a mobilisé 70 brigades de contrôle à travers la wilaya.

Les services de contrôle de la direction du commerce de Tizi Ouzou ont effectué un peu plus de 2 050 interventions et dressé près de 110 procès-verbaux suite à des infractions relevées à travers différents commerces de la wilaya durant les dix premiers jours du mois de Ramadhan.

Ces interventions se sont soldées par la fermeture de 13 commerces, selon la direction, qui note la mobilisation sur le terrain de 70 brigades pour assurer le respect des pratiques et normes commerciales durant ce mois sacré. Les infractions relevées par les éléments chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ayant effectué près de 1 080 sorties concernent beaucoup plus le défaut d’hygiène, l’abattage clandestin, ainsi que l’opposition des commerçants dans certains cas au passage des contrôleurs.

54 infractions ont au total été enregistrées ayant abouti à l’établissement de 52 PV. Pour le contrôle des pratiques commerciales, les brigades chargées de ce volet ont effectué plus de 970 sorties durant la première décade du mois de Ramadhan à travers les différents commerces, qui se sont soldées par l’établissement de 56 PV, selon la direction du commerce. Les infractions les plus récurrentes sont celles relatives au défaut d’affichage des prix des produits mis en vente, ou encore l’activité sans registre du commerce.

Les prix des produits de large consommation commencent à se stabiliser et une baisse sensible est enregistrée ces derniers jours par rapport à ceux pratiqués au début du mois de Ramadhan. Les tarifs restent toutefois un peu trop élevés pour la majorité des consommateurs. Durant le mois de jeûne, le phénomène du changement illégal d’activité des commerces se multiplie.

Des locaux abritant habituellement des restaurants ou autre alimentation générale proposent pour la circonstance aux clients zlabia et qalb elouze. Une pratique qui, pour rappel, n’est autorisée que pour les seuls détenteurs d’un registre du commerce portant le code pour la confection des pâtisseries traditionnelles.

Les services de contrôle ont enregistré durant les dix premiers jours du mois sacré 4 infractions pour pratique d’activité étrangère au registre du commerce, mais sur le terrain et malgré l’interdiction, la reconversion se fait par de nombreux commerçants.