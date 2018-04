Tizi Ouzou : 10 750 habitations régularisées

Réagissez

Des commissions techniques sont installées au niveau des daïras et des APC pour recevoir les demandes de régularisation.

L’opération de mise en conformité des constructions et leur achèvement entrant dans le cadre de la loi 08/15 du 20 juillet 2008 a permis de régulariser à ce jour près de 10 750 habitations dans la wilaya de Tizi Ouzou. Selon la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), ce sont au total près de 21 000 demandes de régularisation qui ont été déposées au niveau des commissions techniques installées dans les daïras.

Près de 4 000 dossiers sont actuellement en cours de traitement, alors que 1 400 avis défavorables ont été émis à ce jour, en plus de 850 autres avis favorables, mais avec des réserves, d’après la DUAC.

Cette opération de mise en conformité se poursuit toujours, et ce, jusqu’au 2 août 2019. La date a, en effet, été prorogée une nouvelle fois. Les citoyens possédant des habitations nécessitant une régularisation avaient dans un premier temps jusqu’au 2 août 2012 pour le faire, avant de bénéficier d’une prorogation de délai d’une année, à savoir en 2013, puis jusqu’au 2 août 2016, et maintenant jusqu’à l’année prochaine.

Des commissions techniques ont été installées au niveau des daïras et des APC pour recevoir les demandes de régularisation, avec une possibilité de recours pour ceux qui se sentent lésés.Le nombre d’habitations régularisées à ce jour demeure cependant insuffisant. De nombreux citoyens se plaignent des retards dans le traitement des demandes de régularisation par les dites commissions.

Le nombre de demandes formulées demeure d’autre part et pour beaucoup dérisoire par rapport à la réalité du terrain. Les constructions inachevées, et pourtant habitées, pullulent dans les centres urbains, comme il existe aussi de nombreuses autres habitations construites sans aucune autorisation. Certains cas sont antérieurs à 2008 et à la promulgation de la loi fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, mais même depuis cette date l’anarchie continue à régner.

Le directeur de l’urbanisme de Tizi Ouzou, Hamid Dahmane, rappelle les quatre cas de transgression aux normes de la construction en milieu urbain qui sont pris en charge par la loi 08/15. Il s’agit dans un premier temps de la régularisation des constructions disposant d’un permis de construire, mais dont la réalisation n’est pas achevée à la date du 20 juillet 2008.

Le responsable parle aussi de ces habitations avec un permis de construire mais non conformes à ce dernier. Il existe aussi le cas des constructions achevées et réalisées sans permis de construire, ou encore celle non achevées et ne disposant d’aucune autorisation.

Le responsable souligne toutefois que l’objectif de cette opération est d’accélérer l’achèvement des constructions, pas uniquement dans le but de régulariser l’assiette foncière sur laquelle est implantée l’habitation, par la délivrance d’un permis de construire. Ceci afin de mettre un terme à toute l’anarchie qui règne dans le domaine de la construction et de l’urbanisme.