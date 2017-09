Réagissez

Au village d’Aït Abdelmoumène (12000 habitants), relevant de la commune de Tizi n Tléta, au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, les clients d’Algérie Poste sont mécontents.

En effet, leur bureau de poste a été fermé depuis le départ à la retraite du receveur. Les clients sont obligés de se rendre à l’agence postale du chef-lieu communal de Tizi N Tléta, distante de 7 kilomètres, pour toutes leurs opérations postales. Le courrier ne parvient pas aux destinataires. L’agent chargé de sa distribution se contente de le déposer au niveau des cafés maures du village. Depuis plus d’un mois, le courrier n’est pas acheminé au village et ne se trouve pas à l’agence postale du chef-lieu de commune.

Un retraité que nous avons rencontré déplorera : «J’attends un courrier important depuis plus d’un mois et il ne me parvient pas. Je me suis rendu à l’agence postale de Tizi Ntléta pour le récupérer, malheureusement l’agent m’a orienté vers Tizi Ouzou car son agence ne prend plus en charge la réception et la distribution du courrier de notre village.

Nous demandons aux responsables d’Algérie Poste de trouver rapidement une solution à ce dysfonctionnement.» Plusieurs autres clients d’Algérie Poste nous ont fait part de leur mécontentement et «interpellent les responsables concernés pour trouver une solution à ce dysfonctionnement, à savoir la réouverture du bureau postal du village, qui a fonctionné même du temps du colonialisme».