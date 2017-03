Tizi N’Tléta : Des foyers sans électricité

Réagissez

De nombreux quartiers de la commune de Tizi N’Tléta, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, ne sont pas raccordés au réseau électrique. Au village Aït Abdelmoumène, des dizaines de foyers ne sont pas alimentés en cette énergie. Au village de Tassoukit, qui compte plus de 6000 habitants, certains quartiers souffrent le calvaire à cause de l’indisponibilité de l’électricité. Les quartiers Louvayar et Tigrine, totalisant plus de 50 habitations, sont toujours dans le noir.

Un des habitants rencontrés sur les lieux déplorera : «Nous habitons dans ce quartier depuis plus de 25 ans. Nos démarches auprès des autorités locales, de la direction de l’énergie et de la SDC sont restées sans suite. Pour nous éclairer, nous avons effectué un branchement à partir d’une habitation située à 3 km. Les factures sont salées à cause des dégâts causés aux appareils électroménagers du fait de la constante chute du courant. Nous ne pouvons utiliser ni l’informatique et encore moins la climatisation. Nous avons du gaz naturel mais pas d’électricité, c’est un paradoxe. Nous demandons aux responsables concernés de nous délivrer de ce cauchemar qui perdure depuis un quart de siècle.»