Le chemin menant au village Tassift, sur plus de deux kilomètres, à partir d’Aït Abdelmoumène, dans la commune de Tizi n’Tléta, à 35 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, est impraticable.

Ce tronçon routier ouvert dans les années 1990 n’ a jamais connu de travaux de bitumage. Il est resté à l’état de piste, servant de passage aux habitants et aux nombreux propriétaires terriens de la localité. «Cette route a été ouverte en 1990, mais elle n’a jamais connu de travaux de revêtement. Elle n’est pas non plus dotée de caniveaux.

A la moindre averse, les eaux pluviales la transforment en sillons. Par le passé, l’APC envoyait de temps à autre un engin pour la rendre carrossable, notamment à la veille de la campagne oléicole, mais à présent, elle a été abandonnée», dira un villageois. Et d’ajouter : «Nous avons interpellé le maire pour l’aménager et nous permettre d’acheminer notre récolte d’olives vers l’huilerie, en vain.

Nous allons contacter l’ensemble des paysans et des habitants pour cotiser et organiser une journée de volontariat pour la réparer avec les moyens du bord.» A signaler également que la piste du quartier El Djama, dans le même village, était dans un état lamentable. Les riverains n’ont eu d’autre choix que de recueillir une somme pour son bétonnage sur près de la moitié de sa longueur.

L’autre partie attend toujours des travaux similaires. Les chemins vicinaux ont été dégradés par les travaux de raccordement au réseau de gaz naturel. La remise en état n’est pas encore effectuée, au grand dam des habitants.