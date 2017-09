Réagissez

Les villageois de Varrar, dans la commune de Tizi Ghenif, à une cinquantaine de kilomètres de Tizi Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour réaliser des travaux de renforcement de leur réseau électrique. «Notre village est alimenté à partir d’un transformateur de 160 KVA situé à deux kilomètres. Les chutes du courant sont monnaie courante. Les coupures et le délestage sont légion. Dans les foyers, nous ne pouvons utiliser nos appareils électroménagers», déplorera un citoyen du village. Et d’ajouter : «Nous avons saisi toutes les autorités concernées.

On nous a promis de prendre en charge notre cas par l’installation d’un transformateur plus puissant (240 KVA), mais le projet a été gelé. Au niveau de la SDC de Tizi Ouzou, notre projet a été classé prioritaire et urgent mais les financements nécessaires ne viennent pas. Nous demandons aux responsables compétents d’intervenir.» A signaler que dans ce village, l’activité commerciale et artisanale est réduite à cause du problème de chute de tension.