Réagissez

Les habitants des villages d’Imnian et de Timizart se sont réunis la semaine dernière pour lancer une campagne de solidarité avec une dame malade, pour collecter des fonds afin de «la transférer à l’étranger pour des soins», dit un membre du comité de village. Des affiches sont collées sur les murs des villages de la wilaya de Tizi Ouzou. De jeunes gens munis de boîtes et de badges font des quêtes sur les lieux publics. Un volontaire du village expliquera que «Mme Daoui Naïma, âgée de 39 ans, est atteinte d’une cirrhose médicamenteuse, qui nécessite une greffe hépatique en France. Selon un devis d’un hôpital lyonnais, l’intervention coûtera plus de 107 000 euros». L’APC de Timizart apporte son soutien à cette action. Plusieurs campagnes de collecte de fonds sont organisées à Tizi Ouzou au profit des malades et ces derniers ont été sauvés.