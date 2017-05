Timizart Sidi Mansour : Pénurie d’eau à Nezla

Réagissez



L’absence d’eau dans les robinets pendant une semaine à poussé les habitants du village Nezla, dans la commune de Timizart Sidi Mançour, à 30 km au nord-est de Tizi Ouzou, à procéder, dimanche dernier, à la fermeture du siège de la mairie et de l’antenne de l’Algérienne des eaux (ADE).

La conduite d’eau alimentant Nezla, conçue en fonte et vétuste, nécessite une réfection en PEHD afin d’éliminer les fuites et autres piquages illicites. Le maire de Timizart, Amar Tiouchichine, ayant reçu les villageois protestataires, nous a indiqué que le problème se situe au niveau de la conduite de distribution. Alimentés un jour sur quatre, en plus des fuites remarquées sur les conduites, les villageois ont attiré l’attention des autorités sur cette situation. M. Tiouchichine précise que le problème ne se pose pas sur la partie (200 mètres linéaires) du réseau, rénovée l’année dernière en Pehd. Il a expliqué qu’une entreprise sera sur chantier pour la rénovation des 600 autres mètres linéaires accordés pour le réseau AEP du village. Déposé en avril dernier à la wilaya, ce dossier a été approuvé et inscrit. Les travaux seront entamés dans la première décade de juin prochain, rassure le maire de Timizart, Sidi Mançour.