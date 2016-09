Réagissez

Inscrit en 2008, le projet du lycée de Timezrit bat tous les raccords en matière de retard dans la réalisation.

La livraison de cet établissement a été reportée à maintes reprises. Ce qui suscite la colère des élèves de cette localité rurale qui poursuivent à ce jour les cours au niveau des lycées des Issers. «A l’époque, nous avions pensé que l’établissement sera ouvert dans les deux ans suivant son inscription, mais nos espoirs se sont évaporés. Et le rythme d’avancement du chantier ne présage rien de bon à l’avenir», marmonnent des collégiens de la localité, épuisés par les déplacements quotidiens vers les Issers.

Confiés à deux entreprises, les travaux de structure dudit projet ont été entamés en 2013. Le délai de réalisation était fixé à 21 mois, mais il est déjà dépassé de deux ans. Le coût du projet est passé de 290 à 620 millions de dinars. Une réévaluation rendue obligatoire par la nature accidentée du terrain où il est implanté. Un élu à l’APC affirme que 110 MDA sont engloutis dans les terrassements.

Contrairement aux blocs pédagogique et administratif, presque achevés, les chantiers de la voirie et les réseaux divers (VRD), de la cantine et de la salle de sport ne sont pas encore lancés. Les élèves et leurs parents craignent que l’établissement soit ouvert l’année prochaine

sans cantine.