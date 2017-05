Réagissez

C’est le retour à des réflexes que la population a cru, à tort, révolus. En effet, à Souk El Tenine, le lait en sachet se fait rare depuis de nombreux mois.

Mercredi dernier, il nous a été donné de constater des pratiques remontant aux années de disette. Le lait ordinaire est proposé à 30 DA, au lieu de 25, en tant que produit subventionné. Pis encore, pour l’achat de cinq sachets de lait, le commerçant impose à ses clients un litre de jus à 50 DA. Un client excédé par cette pratique dira : «C’est le retour aux années 1980, lorsque, au Souk El Fellah, pour avoir des légumes secs ou un sac de semoule, on nous imposait l’achat de divers outils.

Les consommateurs sont appelés à faire preuve de civisme et à ne pas tolérer ces pratiques malsaines et illégales.» Il est à signaler que le lait en sachet est très mal distribué dans toutes les daïras de Maâtkas et des Ouadhias. Au village d’Aït Abdelmoumène, le livreur ne passe qu’une seule fois par semaine.

Les consommateurs guettent son arrivée à partir de cinq heures du matin. A l’approche du mois de Ramadhan, la population appréhende la rareté de ce produit de première nécessité. Les agents des services de contrôle brillent par leur absence sur le terrain.