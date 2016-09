Réagissez

Le projet devait être livré à la fin de...

Lancé en juillet 2014, le projet de transport par câble au chef-lieu de Tizi Ouzou accuse un retard dans la réalisation.

Le projet de réalisation du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou devant relier Kaf Naâdja au village de Redjaouna accumule les retards.

Sa livraison ne se fera d’ailleurs pas de sitôt, contrairement aux dates annoncées précédemment, à savoir vers la fin de l’année en cours. Le directeur local des transports estime son état d’avancement actuel et global à moins de 30%. Ce constat est d’ailleurs facile à faire à la vue des différents chantiers existants sur le tracé du téléphérique.

Le directeur, Samir Aït Youcef, refuse ainsi d’avancer une quelconque date pour la livraison de ce projet estimant que «cela dépend des différents facteurs auxquels nous faisons face à mesure que les travaux avancent». Il affirme toutefois que le taux de réalisation varie d’un tronçon à l’autre et «dépend de l’avancement des opérations, celles de l’équipement, de la réalisation des gares ainsi que des études d’exécution», explique-t-il.

D’après le même responsable, le tracé du téléphérique comprend trois tronçons «et nous comptons livrer le premier dans les plus brefs délais», dira-t-il. Il affirme que cette première partie, qui va de Kaf Naâdja à M’Douha compte vingt pylônes sur une longueur de 2464 m et quatre stations prévues, ajoutant que «près de quinze pylônes sont soit réalisés et achevés, soit lancés en réalisation», affirme-t-il. Des contraintes existent à ce niveau, notamment le problème de proximité avec les bâtiments à la Nouvelle Ville, mais «elles sont gérables», d’après notre interlocuteur.

Pour les deux autres tronçons allant de M’Douha à l’hôpital de Baloua puis vers le village de Redjaouna, la situation n’est pas la même puisque des contraintes entravent encore les chantiers. Il existe encore des oppositions de citoyens pas encore aplanies, en plus des difficultés naturelles «nécessitant des efforts supplémentaires, notamment financiers», confie Samir Aït Youcef. La réalisation de ce projet de transport par câble dans la ville de Tizi Ouzou a buté depuis son lancement en exécution le 13 juillet 2014 sur de nombreuses contraintes.

Le projet n’est pas gelé comme certaines autres opérations dans la région, mais il tarde à voir le jour.

Il a d’abord subi les oppositions des propriétaires terriens, avant d’enregistrer par la suite la diminution de la cadence des travaux sur les chantiers. Le responsable du secteur des transports à Tizi Ouzou souligne que le groupement algéro-français, composé de Bapiva et Poma Galski en charge de la réalisation de ce projet, n’a pas respecté les délais. «Dans le cahier des charges pour la réalisation de ce transport par télécabine, le délai initial était de 24 mois.

La première prolongation dont ils ont bénéficié est de 15 mois et devra expirer dans un an», estime-t-on. C’est dire que l’on se dirige sûrement vers une autre prolongation des délais de livraison qui en appelleront peut-être d’autres. L’usager devra ainsi attendre encore plusieurs mois avant d’espérer utiliser le téléphérique de la ville de Genêts.