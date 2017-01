Téléphérique de Tizi Ouzou : Le premier tronçon sera livré avant la fin de l’année

Réagissez

En raison du retard dans la réalisation du projet de téléphérique de Tizi Ouzou, le ministre des travaux publics a ordonné de livrer le premier tronçon avant fin 2017.

Un premier tronçon du projet de téléphérique prévu dans la ville de Tizi Ouzou sera livré avant la fin de l’année en cours. C’est ce qu’a assuré le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai lors de sa récente visite dans la région. Il a précisé que cette livraison partielle concerne dans un premier temps le tronçon reliant la nouvelle gare routière de Bouhinoun à la station en cours de réalisation, à proximité du siège de la wilaya, à M’Douha. Cette mise en service va permettre le désengorgement de la ville des Genêts, qui suffoque à cause du flux de véhicules.

Le projet de téléphérique, confié au groupement SNC Bapiva (Algérie) et Poma Galski (France), est doté de cinq stations sur une distance de 7 km. Il a été entamé en juillet 2014, avec un montant de 4,9 milliards de dinars et un délai de réalisation initial de 24 mois. Il accuse cependant un énorme retard, avec seulement 34% d’avancement, comme a souligné le maître de l’ouvrage lors de la même visite.

Le projet de transport par câble a d’abord buté sur l’opposition des propriétaires terriens, avant de subir un ralentissement dans la cadence des travaux, notamment «une défaillance» de l’entreprise algérienne, selon les responsables du secteur des transports à Tizi Ouzou. Le ministre, constatant la situation, n’a pas manqué de brandir la menace de résiliation pure et simple du contrat avec cette entreprise pour en engager une autre plus apte à mener à bien le projet.

Il est à noter que les deux autres tronçons allant de M’Douha à l’hôpital de Belloua, puis vers le village de Redjaouna, surplombant la ville de Tizi Ouzou, subissent encore les oppositions des citoyens, en plus des difficultés naturelles nécessitant des efforts supplémentaires, notamment en termes de moyens financiers. Boudjemaa Talai a profité de sa présence à Tizi Ouzou pour s’enquérir de la situation d’autres projets importants de son secteur, en cours de réalisation, mais avec des retards dans la livraison.

C’est le cas de la voie ferrée électrifiée reliant Tizi Ouzou à Thénia, dans la wilaya de Boumerdès, dont la livraison était initialement prévue en décembre 2012, avant d’être reportée à plusieurs reprises. Le ministre affirme toutefois que cette voie ferrée modernisée et électrifiée sera mise en service le 15 avril prochain.

Il explique que les travaux restants, à savoir trois ouvrages d’art et près de 14 km de voie ferrée seront achevés d’ici le 31 mars. Une période pour les essais s’étalera par la suite du 1er au 14 avril, avant la mise en service prévue pour le 15 du même mois, dira-t-il, ajoutant qu’il sera «intransigeant sur le respect de ce délai et le lancement du premier voyage à bord du train le 15 avril», d’autant plus qu’il s’agit d’un projet pour lequel «l’Etat a déboursé 60 milliards de dinars pour sa concrétisation», ajoute-t-il.

La pénétrante autoroutière devant rallier la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest est un autre projet en souffrance (voir El Watan du 14 janvier 2017). Des instructions ont été données par l’hôte de la wilaya afin d’assainir les situations d’opposition qui entravent ce projet lancé en mars 2014, déplorant par la même occasion ce genre de contraintes qui «nuisent au développement local et national», selon lui.