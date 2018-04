Réagissez

Le projet a été inscrit en février 2005

L’entreprise de réalisation réclame un paiement régulier afin de maintenir la cadence des travaux.

Bien que les travaux du nouveau stade de 50 000 places en chantier à Boukhalfa ait atteint le taux d’avancement de 75%, son achèvement est tributaire de la mobilisation des fonds pour régulariser les situations financières de l’entreprise turque en charge du projet. Le responsable de l’entreprise a indiqué, lors de la récente visite du chantier par l’exécutif de l’APW de Tizi Ouzou, que «la date de fin 2018, prévue pour la finalisation du stade est plausible, mais à condition de payer nos situations financières.

Nous n’avons reçu aucun centime depuis le mois de décembre 2017. Les lots restants nécessitent des sommes importantes qu’il faut débloquer dès à présent pour nous permettre de respecter les délais. Il y a aussi d’autres contraintes, comme c’est le cas au niveau de la voie A d’accès au stade qu’il faut aussi réaliser, car sans cet axe routier on ne peut pas parler d’achèvement du stade. Pour être efficace, nous demandons d’être payés mensuellement».

A signaler que le reste à réaliser est estimé à 38% et nécessite un montant de 14 milliards de dinars. Le directeur de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou, Iltache Abderhmane, a indiqué : «A partir de ce mois d’avril, l’entreprise sera payée et le chantier sera bien relancé. Pour ce qui est de la voie A, nous avons fait une offre et on attend une réponse du ministère.»

Pour sa part, le P/APW, Youcef Aouchiche, dira : «Ce retard est inadmissible. Nous demandons encore une fois de respecter les délais prévus. Notre wilaya a besoin de ce projet qui, non seulement sera d’un apport de taille à la pratique sportive au niveau de notre wilaya, mais il sera également à l’origine de la création de centaines de postes d’emploi.»

Rappelons que le stade de 50000 places couvertes de Tizi Ouzou a été inscrit en février 2005. L’autorisation de programme actuelle est de 45,3 milliards de dinars. Le taux d’avancement du stade de football est à 66%, le stade d’athlétisme est à 80% ainsi que les VRD. Ce qui donne un taux global de 75%.