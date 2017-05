Réagissez

Les villageois de Taourirt Aden, dans la commune de Mekla, à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont procédé mardi dernier à la fermeture du siège de la daïra pour réclamer des équipements pour acheminer l’eau depuis une source naturelle. Il s’agit d’un nouveau réseau de distribution que les habitants du village ont conçu pour assurer un approvisionnement quotidien des foyers. «Notre village manque d’eau depuis longtemps.

Nous ne sommes approvisionnés qu’une fois par semaine, parfois plus, notamment en été. C’est pour cette raison que nous avons décidé de réaliser un réseau pour le transfert d’eau depuis la source naturelle El Hammam sise à un peu plus d’un kilomètre du village», nous dit Meziane Kemal. Le réseau de distribution est installé et il ne manque plus que des pompes pour réussir l’opération. «Cela fait des semaines que nous attendons après les promesses faites par les autorités pour l’acquisition de ces moteurs, mais à ce jour rien n’est fait», ajoute notre interlocuteur. C’est pour cette raison que le comité de village avait appelé à une action de protestation mardi dernier où le siège de la daïra de Mekla a été assiégé pendant une bonne partie de la journée.

Les villageois veulent ainsi en finir avec le problème de rationnement hebdomadaire de l’eau potable, la pénurie commençant à se faire sentir à l’approche de l’été. Le même problème concerne pratiquement tous les villages de la commune.