Tala Guilef : L’hôtel El Arz attend sa rénovation

L’hôtel de Tala Guilef a été saccagé...

La réhabilitation de l’hôtel El Arz de Tala Guilef, dans la commune de Boghni, au sud de Tizi Ouzou, est prévue dès le mois d’avril prochain.

C’est du moins ce qu’annonce le directeur du tourisme de la wilaya, affirmant que l’entreprise sera choisie «au gré à gré après plusieurs avis d’appels d’offres infructueux». L’opération a pourtant été décidée il y a plusieurs années. Le responsable note qu’en plus de la réhabilitation, l’extension de cet établissement relevant de l’EGT-Centre (Entreprise de gestion touristique) pour atteindre plus de 450 lits est aussi incluse, avec en parallèle la réalisation d’un restaurant en altitude et d’une auberge de jeunes.

La rénovation du système de télésiège sur 1600 m linéaires est aussi attendue. Cette opération dans sa globalité vise à booster le tourisme dans cette région en montagne, en mettant à la disposition du touriste des activités de sports d’hiver, en plus des bonnes conditions d’hébergement et des espaces de détente. L’opération risque toutefois de «traîner», à en croire le président de la commission du tourisme à l’APW de Tizi Ouzou, qui relève la question du foncier sur lequel est bâtie la structure et qui n’est pas encore régularisée, ce qui, d’après lui, «freinera le lancement de l’opération de réhabilitation et d’aménagement». Le même problème se pose aussi pour l’hôtel Tamgout, à Yakouren, selon la même source.

Il est à rappeler que d’autres établissements hôteliers, relevant du secteur public, sont concernés par le programme de réhabilitation. Il s’agit de l’hôtel Amraoua (EGT Centre), où l’opération est en cours de concrétisation.

Il y a aussi l’auberge Le Bracelet d’argent, à Aït Yenni, et les hôtels Belloua et Lalla Khedidja dépendant de l’ETK (Entreprise touristique de Kabylie). Ces opérations ne sont pas encore lancées.