Tadmait : Discorde autour d’un projet immobilier

Rebondissement dans l’affaire de l’espace vert de la cité des 18 Logements de Tadmait, où une coopérative immobilière a suscité la réaction des riverains.

Selon le président de ladite coopérative, la parcelle remise en question par ces habitants (voir El Watan du 03/12/2016) a été acquise par cette coopérative dénommée Assirem auprès de l’Agence foncière de Tadmait. Elle est d’une superficie de 545,60 m2 par acte portant le n°1820 du 2 août1997, conformément à la réglementation en vigueur.

«Cette frange de locataires a procédé en premier leu à la clôture de la cité des 18 Logements par un grillage et par la suite un des habitants s’est permis d’enlever ce grillage et de clôturer carrément avec du béton. Ces derniers ont enfreint la loi en érigeant cette clôture sans permis de construire. En plus, ils ont squatté une partie de notre terrain pour construire des garages pour leur voiture sans demander l’autorisation à quiconque», lit-on dans une mise au point adressée à la rédaction.

Et d’ajouter : «Ces gens-là sont logés dans des appartements, ils n’ont acquis aucune parcelle de terrain à leur nom. Par contre, nous, nous détenons un acte de propriété en bonne et due forme enregistré aux services de la Conservation (…). Il n’ y a jamais eu opposition d’un maire dans notre commune, qu’il soit ancien ou nouveau, à notre projet. Nous avons saisi la justice et nous avons obtenu gain de cause au tribunal de première instance et ceci a été confirmé par la cour de justice de Tizi Ouzou.»