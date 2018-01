Réagissez

Le village de Tabourt, dans la commune d’Ifigha, à 45 km à l’est de Tizi Ouzou, abritera, vendredi et samedi prochains, la cinquième édition de la Fête de l’olive, organisée par l’association Achevayli Nath Ghobri, en collaboration avec le comité du village et la contribution de l’APW de Tizi Ouzou.

Cette manifestation, qui vise à vulgariser la culture oléicole, portera, selon ses initiateurs, sur plusieurs activités, allant dans le sens de mettre en valeur également les produits du terroir de la région. Omar Moula, président du comité d’organisation, nous a expliqué que le programme de cette édition sera axé essentiellement sur une grande exposition de produits oléicoles. «Nous avons prévu une exposition et une vente de l’olive dans ses différentes variétés, de la vannerie, de la poterie, ainsi que des produits agricoles dont la consommation est aussi liée à l’huile, comme la figue sèche, le pain traditionnel et le miel.

Des conférences et des séances de démonstration de la trituration d’olives seront également de la partie durant cet événement», nous a-t-il précisé. Selon M. Moula, plusieurs sites ont été réservés pour accueillir les activités de cette fête. Il s’agit, entre autres, de l’école primaire, de l’esplanade de la mosquée et de la placette publique du village. «Nous avons aussi programmé des stands tout le long de la ruelle principale de Tabourt, ainsi que des visites guidées pour nos invités vers l’ancien village afin de découvrir son histoire, les maisons kabyles authentiques et les huileries traditionnelles.

La 5e édition de la Fête de l’olive regroupera plusieurs producteurs d’huile et ses dérivés, ainsi que des représentants d’associations qui viendront, entre autres, des quatre coins des wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa», nous a ajouté M. Moula, qui estime que ce genre d’activités s’inscrivent justement dans l’optique d’aboutir, à l’avenir, à la labellisation de l’olive locale. Il est utile de souligner aussi que le village en question est riche en histoire, de par, notamment, son architecture ancestrale.

La préservation de l’oléiculture est aussi parmi les objectifs de cette édition, notamment avec des rencontres de sensibilisation des citoyens quant à la nécessité de planter de nouveaux oliviers, surtout lorsqu’on sait que des superficies importantes d’oliveraies partent chaque année en fumée, à cause des incendies.

D’ailleurs, il est à rappeler que l’été dernier, plus de 113 000 oliviers ont été brûlés dans des incendies de forêt dans la wilaya de Tizi Ouzou. Par ailleurs, pour meubler aussi le programme de cette manifestation, une animation artistique sera également au menu, tout comme la projection de films sur la Révolution, réalisés dans le village de Tabourt par le cinéaste Ali Mouzaoui.