Après la venue d’Alger, mercredi, d’une commission de concertation à propos les revendications exposées ces derniers jours par la section syndicale UGTA de l’unité de Tizi Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE), les prémices d’une solution se dessinent d’ores et déjà.

Les membres de la commission en question sont arrivés pendant que les travailleurs s’étaient regroupés en signe de protestation dans la cour de l’entreprise. Mettant fin au rassemblement, une réunion de travail et de dialogue a été tenue aussitôt dans l’enceinte de cette antenne, ayant regroupé des représentants des directions concernées et ceux des syndicats UGTA de l’entreprise au niveau d’Alger et à l’échelle de la wilaya.

Dans le procès-verbal établi, il a été souligné, après avoir passé en revue les revendications exposées, que «le problème épineux», relatif à la demande d’attribution d’une subvention à l’unité de Tizi Ouzou touche l’ensemble de l’ADE à l’échelle nationale, et, de ce fait, ce point est du ressort de la direction générale.

Cependant, il a été admis qu’il sera tenu compte de la situation de l’unité de Tizi Ouzou, beaucoup plus éprouvée en raison du relief très difficile de cette wilaya. Concernant les ressources humaines, les participants à la rencontre ont convenu de prendre en charge le problème des agents recrutés dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle.