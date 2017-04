Succès de la nouvelle ligne ferroviaire

Réagissez

Le prochain train vers Alger est prévu à 10h11, avec une escale à Thénia. Le ticket coûte 170 DA», répétaient sans se lasser les préposés aux guichets au niveau de la nouvelle gare ferroviaire de Tizi Ouzou, sise au boulevard Stiti.

La structure a officiellement ouvert ses portes dimanche dernier et ils étaient plusieurs dizaines de citoyens à s’y rendre afin de faire partie des tout premiers voyageurs à rallier la capitale à bord du train. Une seule desserte avait été assurée la veille comme test. Les essais techniques sur la ligne ferroviaire électrifiée ont eu lieu le 3 avril en présence du ministre des Transports. Les agents de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) se familiarisent avec leurs nouveaux postes et tentaient, en cette matinée de dimanche 16 avril, d’informer les clients, dont certains n’étaient là, en ce premier jour, que par curiosité.

«C’est bien d’avoir le choix du transport à prendre, il y a les bus et maintenant le train. Il suffit de connaître les horaires ainsi que les arrêts prévus», estime une jeune femme. Elle venait de prendre son ticket pour Tadmaït, où un arrêt est justement annoncé, après ceux de Boukhalfa et de Draâ Ben Khedda. «En tout, quatre départs sont prévus à partir de Tizi Ouzou vers la gare d’Alger. Les deux premiers sont à 5h56 et à 6h51 et sont des lignes directes. Deux autres départs, via Thenia, sont programmés à 10h11 et 11h51», nous explique un des agents, ajoutant qu’après une halte à Boumerdès, les voyageurs poursuivront le trajet vers Alger à bord d’un autre train, «mais avec le même ticket», précise-t-il.

La programmation des départs n’a cependant pas totalement satisfait les voyageurs. Les personnes présentes à la gare de Tizi Ouzou au premier jour du lancement de cette liaison ferroviaire et ayant raté le départ de 6h51 doivent attendre plus de trois heures avant de prendre le train vers Alger. «Je crois qu’ils devraient avancer un peu plus le départ de 10h11, ou bien en programmer d’autres. On est bien loin du train à chaque demi-heure promis par le ministre des Transports lors de son dernier déplacement dans la région», dira un homme d’un certain âge, tout en souhaitant un renforcement des départs, qui, d’après lui, sera bien indispensable. Cette organisation reste cependant conditionnée par la durée des trajets et là encore, on ne parle plus des 45 mn avancées à l’occasion du lancement des essais techniques le 3 avril. Ce que nous avons d’ailleurs constaté en prenant la desserte de 10h11. Nous avons rallié la ville de Thénia distante de près de 63 km de Tizi Ouzou en 1h04.

Les voyageurs vers la capitale vont poursuivre le trajet d’une distance de cinquante kilomètres à bord d’un second train dont le départ est prévu quinze minutes plus tard. L’annonce de l’ouverture de cette liaison ferroviaire a toutefois réjoui plus d’un, notamment ceux qui font ce trajet régulièrement et qui pensent déjà au gain de temps et à l’économie des dépenses. «Un aller simple de Tizi Ouzou vers Alger me revient actuellement à près de 300 DA, toutes les escales comprises. Avec le train, par contre, je ne dépense que 170 DA», estime un étudiant.

Il espère, lui aussi, un renforcement, mais aussi un prolongement de la ligne jusqu’à la gare multimodale de Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Un projet qui est en cours de réalisation et dont les travaux d’électrification de la voie ferrée avancent à vue d’œil. D’autres haltes seront prévues à Bouhinoun et au campus de Oued Aïssi.