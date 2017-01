Succès de l’enseignement à distance

Réagissez

L’enseignement à distance connaît un franc succès ces dernières années dans la wilaya de Tizi Ouzou. Durant l’année 2016, la direction régionale du Centre national d’enseignement professionnel à distance (Cnepd) de Tizi Ouzou a formé 883 moniteurs d’auto-école, 883 chauffeurs de taxi, 11 assistantes de maternelle et 15 photographes professionnels.

Selon Hadjout Rachid, chef du service information et communication, le Cnepd de Tizi Ouzou, qui a accueilli 700 stagiaires en 2016, a dispensé également une formation qualifiante au profit des pensionnaires de la maison d’arrêt, où 18 détenu(e)s ont suivi un stage de photographie professionnelle et de maquillage-manucure. L’enseignement par correspondance, initialement dispensé sur support en papier et où la relation enseignant-apprenant était épistolaire, passe désormais au numérique, et ce, depuis 2012, a expliqué M. Hadjou, ajoutant que grâce à internet, ce mode d’apprentissage offre une flexibilité multiforme, ainsi que tous les outils issus des TICS, dans toutes les pratiques pédagogiques. Dans la même optique d’ouverture sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, le Cnepd poursuit la mise en place du dispositif e-learning (apprentissage via internet). Ainsi, toutes les spécialités dispensées et accessibles à distance sont hébergées dans une plateforme permettant aux stagiaires l’accès en ligne aux contenus informatisés des formations. La formation à distance connaît un réel engouement en Algérie. Elle a été lancée en 1984, alors que les techniques d’enseignement étaient à leurs prémices et la relation enseignant-apprenant était épistolaire.

Quelques années après, l’apprentissage par correspondance cède la place à l’enseignement à distance, lequel sera porteur d’approches nouvelles de réponses à la diversité des publics qui font appel à lui, a-t-on indiqué. «Aujourd’hui, le Cnepd prend son élan et prépare un avenir professionnel certain, où s’intègrent les nouvelles formes et voies d’accès au savoir et au savoir-faire véhiculés par le numérique. De l’épistolaire au e-learning (apprentissage via internet) en passant par la duplication de CD Rom, intégrant les nouvelles TIC dans toutes les pratiques pédagogiques, multipliant ainsi l’offre de plusieurs formules de formations pour arriver tout récemment à l’application interne qu’on a appelée le ERP School, qui nous permet de numériser ainsi tout le processus allant de l’inscription de l’apprenant jusqu’à sa fin de formation», a estimé M. Hadjout.