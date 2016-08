Stèle à Ighil Mahni

Réagissez

Une stèle dédiée à la mémoire des martys de la Révolution a été inaugurée à Ighil Mahni, à l’occasion de la Journée du 20 Août. Sur le monument sont immortalisés les noms des 29 martyrs de cette localité.

Parmi ces chouhada figurent six noms de femmes et d’hommes martyrs civils «déclarés» et 6 autres victimes «non déclarées». La stèle a été dévoilée en présence des moudjahidine, des membres de l’ONM, des officiels, des membres de l’association Tagrawla 1954-1962, des élus de l’APC d’Aghribs et de l’APW de Tizi Ouzou, du sénateur de la région et des centaines de citoyens. La stèle est érigée en bordure de la RN73.

«Certes, nous venons de réaliser une stèle pour nos martyrs, pour que nul n’oublie leur sacrifice, mais il faut que nos enfants apprennent ce qu’était l’histoire de ces vaillants hommes et femmes de nos villages, parfois anonymes, mais qui avaient tout donné, jusqu’à leur vie, pour l’indépendance de la patrie, alors qu’ils sortaient à peine, pour certains, de l’adolescence», dit Rabah Yermèche, président de l’APC d’Aghribs, en annonçant qu’une autre stèle collective à la mémoire des 110 martyrs tombés dans la mémorable bataille d’Agouni Ouzidod (la plaine des palombes), suite à l’échec de l’opération «Force K» (Oiseau bleu) des services secrets français contre la Kabylie.

Elle sera inaugurée en octobre prochain sur ce lieudit, situé sur le territoire de la commune d’Azeffoun, à quelques encablures du chef-lieu de la commune d’Aghribs .