Les clients d’Algérie Poste de la commune de Souk El Tenine, au sud de Tizi Ouzou, sont exaspérés par les prestations postales au niveau de leur agence.

Les clients en quête de leur argent repartent souvent bredouilles. «Notre agence ne sert plus à grand-chose. Le manque d’argent est devenu une coutume. A chaque fois, on est contraints d’aller à Boghni, une localité distante de plus de 12 kilomètres, pour être sûrs de retirer nos salaires.

Nous demandons encore une nouvelle fois au responsable du secteur de remédier à cette fâcheuse situation qui nous pénalise depuis des mois, pour ne pas dire des années». Il faut aussi signaler que la poste est tellement exiguë que, dès que le nombre de clients dépasse la dizaine, c’est le coude à coude.

A rappeler que même les clients d’Algérie-Poste des villages voisins, à l’image d’Aït Abdelmoumène, dont le bureau postal est fermé depuis plus de 3 ans, sollicitent cette agence, mais ils repartent ailleurs, car les liquidités manquent souvent. «Nous demandons la réouverture de notre bureau, qui a existé depuis l’ère coloniale, pour nous éviter de galérer d’une agence à une autre», appellera un villageois d’Aït Abdelmoumène.