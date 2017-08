Réagissez

Depuis le début de l’été, les prix des fruits et des légumes ne cessent de faire des mécontents. La hausse est décriée par l’ensemble des consommateurs. A l’approche de l’Aïd, les prix s’envolent excessivement, mettant à mal les ménages, qui ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour réguler les marchés. En effet, après une virée à travers les multiples points de vente, le constat est édifiant. Les haricots ont atteint subitement le prix de 220 DA. Les courgettes sont également à 220 DA, la laitue à 200 DA, le piment et le poivron se stabilisent à 110 DA. Les carottes, les pommes de terre et l’oignon sont affichés respectivement à 60, 55 et 40 DA. La tomate fraîche, un produit de saison est au prix de 80 DA le kilo. Concernant les fruits, la donne est pareille : la pastèque est cédée à 40 DA le kilo, le melon à 60 DA, le raisin à partir de 140 DA. Les poires et les pommes sont vendues à 200 DA. Les dépenses relatives à l’Aïd et à la rentrée scolaire font que les citoyens appréhendent une situation intenable.