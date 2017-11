Souk El Tenine : Le marché couvert déserté par les commerçants

Réagissez

Le marché couvert réalisé dans la commune de Soul El Tenine en 2015 n’est toujours pas remis en service. Après les péripéties d’attribution des box ayant mécontenté certains commerçants, le marché avait été inauguré. Quelques jours plus tard, les bénéficiaires ont regagné la rue pour y exercer leur activité. Les commerçants ont réclamé la réalisation d’un mur de soutènement et d’une passerelle vers le marché. Ils ont également dénoncé l’absence d’hygiène pour les volaillers et les poissonniers. Ils ont aussi exigé la réalisation de sanitaires et le bitumage de la plate-forme de vente. Ils ont réclamé enfin un accès pour les véhicules de livraison.

L’APC a répondu à quelques doléances, mais les commerçants campent toujours sur leur position, exigeant la satisfaction totale de leurs revendications. Le marché, construit à coups de millions de dinars est déserté. Le représentant des commerçants indiquera: «Tant que nos revendications et les engagements pris par l’APC ne sont pas respectés, nous ne rejoindrons pas ce marché.» A présent, l’activité commerciale se poursuit aux abords de la route, générant une grande anarchie.