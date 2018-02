Réagissez

Bien que le gaz de ville soit parvenu dans plusieurs villages à travers la commune de Souk El Tenine, à 25 kilomètres au sud de Tizi Ouzou, le chef-lieu communal ne bénéficie toujours pas de ce type d’énergie.

Les travaux de raccordement de gaz ont été réalisés depuis de nombreuses années, mais la mise en service du réseau tarde à se faire. «Nous ne comprenons pas les causes de ce retard. Les travaux ont été réalisés, mais la mise en gaz est repoussée. Nous demandons aux responsables concernés et aux élus de faire le nécessaire pour mettre le réseau en service», appelleront plusieurs habitants.

Pour sa part, le maire de Souk El Tenine, Khermous Slimane, dira : «Le taux de raccordement au gaz naturel est insuffisant à travers notre commune. Notre chef-lieu n’est pas encore alimenté, en plus des villages et de plusieurs foyers omis dans ce programme.

Toutefois, les travaux se poursuivent et nous accompagnerons les entreprises réalisatrices pour faire parvenir cette énergie à l’ensemble des foyers de la commune et ainsi améliorer le taux de raccordement, qui doit se rapprocher au moins du taux de la wilaya. L’entreprise réalisatrice a mis en priorité le raccordement des villages pour pouvoir se focaliser dans un second temps sur le centre-ville.»